Il cordoglio della Polizia Municipale e della città: è scomparso Mariano Tramontana

La notizia della sua scomparsa ha svegliato la città nelle prime ore della mattina di martedì 28 marzo e ha percorso le strade del centro e della periferia spinta dal tam tam di tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della carriera. Mariano Tramontana, in servizio nel Corpo della Polizia Municipale pisana dal 2019 e vice comandante vicario in carica, si è spento al termine di una malattia. Nel corso della sua carriera Tramontana ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica e si è distinto anche tra i banchi del Consiglio comunale cittadino.

Un minuto di silenzio e il ricordo commosso del sindaco Michele Conti. Si è aperto così il Consiglio comunale odierno, che ha espresso unanime cordoglio per l’improvvisa scomparsa del vice comandante della Polizia Municipale. "La notizia della scomparsa di Mariano Tramontana ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti noi profondamente addolorati. Il Corpo della Polizia Municipale perde una figura di riferimento che ha saputo contemperare, nell’esercizio delle proprie funzioni, professionalità e umanità, rendendolo al tempo stesso autorevole e vicino ai cittadini. Una persona generosa, sempre disponibile con tutti. Durante tutto l’arco della sua vita ha speso, con vari ruoli, compreso quello di consigliere comunale, la sua passione per Pisa, che ha messo in modo pieno e generoso anche nello svolgimento del suo lavoro da vice comandante della Municipale, soprattutto nei riguardi dei giovani agenti entrati in servizio negli ultimi anni. Lascerà in tutti noi un grande vuoto: esprimo alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto il profondo cordoglio e le più sentite condoglianze personali e a nome dell’amministrazione comunale".

I messaggi di cordoglio hanno unito l'intero arco politico, e sono stati condivisi anche da imprenditori e semplici cittadini che nel corso degli anni hanno potuto incontrare la professionalità di Tramontana. Sono giunti numerosi messaggi di condoglianze dai suo amici della DC e dell’Associazione Scudo Crociato: in particolare di Riccardo Buscemi, Fabio Taglioli, Pino Calò, Patrizia Ciampi, Pini Maria, Marco Bindi, Guido Colaone Piero Pizzi, Andrea Serfogli, Giovanni Viale, Gian Domenico Nizzi, Paolo Mazzei, Carmelo Castorina, Cirri Carlo Alberto, Carlo Dolci, Leonardo Mattolini, Antonio Schena, Luca Battistini.

"L’Associazione Scudo Crociato - commenta il presidente Giovanni Garzella - si unisce al dolore della famiglia. Personalmente lo ricordo attivissimo fin da giovane con una voglia di fare fuori dal comune e tutto ciò che ha rappresentato e che rappresenta è merito della sua infaticabile energia". Altri amici hanno manifestato un loro pensiero in particolare. Riccardo Buscemi: "Un caro e leale amico. Con lui, quando era consigliere comunale, abbiamo fatto tante battaglie insieme. Riposi in pace". Carlo Dolci: "Ci ha lasciato un democristiano sempre disponibile e pronto a dare una mano. Sia al Parco che in Comune professionalmente apprezzato. Ciao Mariano!".

Giovanni Viale: "Mi dispiace moltissimo. Mariano sicuramente era pieno di energia e pieno di vita. Amichevole e socievole anche quando non si era d'accordo. La cosa non è scontata oggi". Piero Pizzi: "Mariano è stato un caro leale amico e mi unisco alle condoglianze verso i suoi cari. Voglio ricordarlo anche nella sua veste di appassionato e competente servitore delle istituzioni della nostra città".

Andrea Serfogli: "Che dispiacere. Le più sentite Condoglianze alla famiglia. Una persona particolare che non si tirava mai indietro, un Democristiano vero della scuola di Mario Biasci come lui si definiva. Sempre impegnato nelle istituzioni conseguì la laurea in Scienze Politiche mentre sedeva a sui banchi del Consiglio Comunale periodo durante il quale fu nominato cavaliere della repubblica per meriti legati alla protezione civile. Una persona di grande compagnia un vero amico nella diversità delle posizioni politiche con cui abbiamo condiviso tanti bei momenti. Non posso non ricordare insieme il viaggio a Roma per il giubileo del 2000 insieme a Michele Conti, Marco Monaco, Renzo Santini e Gino Biasci e le missioni per i gemellaggi ad Angers in Francia".

Fabio Taglioli: "Mi unisco al nostro dolore e a quello della famiglia per la perdita di un caro amico Fabio". Leonardo Mattolini: "Conosciuto apprezzato per il duo entusiasmo la sua passione e la sua professionalità. Una perdita prematura ed insostituibile per tutti noi e per la città di Pisa". Antonio Schena: "Mi mancano le parole, ma i pensieri ed i ricordi scorrono nel dolore più profondo...le battaglie politiche insieme,le condivisioni sulla visione della cultura democristiana quella basata sulla solidarietà, dell'aiuto alle difficoltà altrui, al senso dell'amicizia non formale, ma piena...La generosità nel suo DNA, l'altruismo e l'amore immenso per la famiglia...Perdiamo una persona vera come pochi". Luca Battistini: "Mi unisco alle condoglianze L’ ho conosciuto da pochi mesi ed abbiamo avuto modo di parlare e di confrontarci varie volte Lo ricordo come una brava persona".

Giovanni Pasqualino: "Un grande uomo, un grande professionista, ogni volta che lo chiamavo era sempre pronto a darmi una mano e a rispondere alle istanze dei cittadini. Oggi Pisa perde un grande uomo con grandi valori. Riposa in pace amico mio". Claudio Meoli: "Un amico, conosciutissimo in città ci ha lasciati improvvisamente. Riposa in pace Mariano Tramontana. Sei stato veramente unico, sarà impossibile scordarti. Dalle ore 16 di oggi la salma sarà in via Bargagna presso la Pubblica Assistenza. Il funerale di Mariano sarà celebrato giovedì alle 15 a Marina".