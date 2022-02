Cadavere in Arno, il sindaco: "Era persona disponibile e gentile"

In apertura del Consiglio Comunale di Pisa, oggi primo febbraio, consiglieri e giunta hanno ricordato Matteo Della Longa con un minuto di silenzio. Il corpo senza vita del 48enne è stato trovato in mattinata lungo l'Arno, dopo i molti giorni in cui non si avevano più notizie di lui. A dare la segnalazione del ritrovamento è stato, intorno alle 11, un lavoratore dei cantieri dove il cadavere si è arenato, all'altezza della rotonda di San Piero a Grado. L'autopsia è stata predisposta per giovedì prossimo.



"Credo di esprimere il sentimento di quanti lo hanno conosciuto se dico che tutti speravamo in un esito diverso di questa vicenda", ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti. Della Longa era un esperto informativo e dipendente comunale. "In questi anni, Matteo si era fatto apprezzare per la sua grande disponibilità e generosità nel lavoro e nel rapporto con i colleghi e con noi amministratori. Grazie alle sue conoscenze informatiche era diventato una figura centrale per le attività da remoto del Consiglio Comunale e della stessa Giunta. Lo ricordo come una persona sempre disponibile, gentile e pronto a dare una mano. Alla famiglia, agli amici, a quanti gli sono stati vicini, giungano le più sentite condoglianze dell'Amministrazione Comunale e le mie personali".

"Ciao Matteo - ha scritto su Facebook l'assessore al sociale Veronica Poli - persona speciale, generosa e disponibile con tutti. Mi mancheranno le nostre chiacchierate davanti al mio computer, che solo tu sapevi far funzionare. La stampa che mi hai regalato è appesa nel mio ufficio come ti avevo promesso. Buon viaggio amico mio".