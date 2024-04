Morte di Mattia Giani, la ricerca della verità del padre: "Perché l'ambulanza non era al campo?"

Dopo il dolore straziante, si apre il momento delle domande e dei dubbi. 'Perché?' è l'interrogativo che adesso anima i familiari, la fidanzata e gli amici più stretti di Mattia Giani, lo sfortunato calciatore di 26 anni che domenica 14 aprile, nel corso della sfida di Eccellenza toscana tra Lanciotto e Castelfranco United (la sua società), si è accasciato al suolo senza più riprendere conoscenza. La corsa disperata all'ospedale fiorentino di Careggi e il ricovero in terapia intensiva non hanno scongiurato l'epilogo più terribile: nella mattinata di lunedì 15 aprile Mattia se n'è andato.

Nonostante la terribile perdita, babbo Sandro ha mosso i primi passi per cercare di fare luce sulla catena dei soccorsi e su eventuali lacune che potrebbero aver influito sulla tragica morte del figlio. Come riportato al Corriere della Sera, il padre del calciatore presenterà "una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio. Io so solo che il medico su quel campo non c'era".

Le dichiarazioni di Sandro Giani partono dalla ricostruzione dei fatti vista dagli spalti dell'impianto sportivo di Campi Bisenzio dove si stava disputando il match: "Il medico non c'era, anche perché nelle distinte non era presente - conferma un dirigente del Castelfranco su FirenzeToday - quando l'arbitro ha fatto la chiama c'erano tre nomi: dirigente accompagnatore, massaggiatore e allenatore. Per quello che mi compete, non era presente né il medico né l'ambulanza. Ho visto che dalla tribuna è intervenuta una signora, ma non era il medico ufficiale che doveva esserci in campo, almeno così a noi ci risulta".

L'ambulanza è poi arrivata al campo del Lanciotto in otto minuti dalla chiamata, come conferma anche l'Usl Toscana Centro. "L'area si trovava anche in zona extraurbana, e in questi casi le indicazioni ministeriali prevedono un intervento entro venti minuti - spiega l'ufficio stampa dell'Asl su FirenzeToday - tutto è tracciato, dalla chiamata al tempo di intervento, ancor più in situazioni così importanti. In ogni caso poteva intervenire in 20 minuti, ed è intervenuta in otto". "La prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti - riporta Today le parole del padre - nel frattempo il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio, poi è scesa una spettatrice dagli spalti che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore c'era ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza".

Sul medico a bordo campo, il regolamento per il campionato di Eccellenza dice che, se non c'è l'ambulanza in campo, ci deve essere il medico della società ospitante. Se non ci sono queste due figure preposte all'assistenza sanitaria, la gara si svolge regolarmente. In quel caso l'arbitro lo scrive nel referto e il giudice, quando gli arriva il documento arbitrale, procede con una multa, che viene notificata nel bollettino del giovedì successivo alla disputa dell'incontro.

Intanto il comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato la prosecuzione della partita sospesa al 15' a mercoledì 24 aprile. La 29° giornata di campionato, originariamente programmata a domenica 21 aprile, è stata posticipata al 28. Il campionato di Eccellenza toscana osserverà dunque una giornata di stop in segno di lutto per la morte di Mattia Giani.