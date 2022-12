Lutto nella medicina pisana: è morto il professor Renato Prediletto

Si è spento ieri a 68 anni il professor Renato Prediletto, primo ricercatore del CNR e fino a meno di un anno fa direttore del Reparto di Pneumologia della Fondazione G. Monasterio CNR/Regione Toscana.

Da Messina, sua città natale, era arrivato a Pisa a 18 anni per studiare alla facoltà di Medicina e Chirurgia, dove si era laureato nel 1979. Si era poi specializzato in Pneumologia e Tisiologia, in Medicina del Lavoro e in Radiodiagnostica. Poco dopo la prima specializzazione era entrato nell’ Istituto di Fisiologia Clinica del CNR come ricercatore sino a divenire Direttore della U.O. di Pneumologia della Fondazione CNR-Regione Toscana G. Monasterio. Dal 1988 al 1990 aveva trascorso un periodo di studio e specializzazione a San Diego nell’Università della California, Dipartimento di Medicina, M-023° National Institute of Health-Fogarty International Center. Alla attività di ricercatore per il Cnr affiancava quella di docente esterno dell’Università di Pisa nelle facoltà di Medicina e di Farmacia, e della Scuola Superiore Sant’Anna nel Master in Fisiopatologia Respiratoria.

Da solo e in team, Prediletto ha firmato centinaia di articoli scientifici pubblicati nelle più importanti riviste mondiali di studi e ricerche in campo medico; fra i suoi molteplici interessi da pneumologo, rientrano la valutazione della funzione polmonare nelle malattie respiratorie, l’interpretazione fisiologica della radiografia del torace, la fisiopatologia delle malattie respiratorie acute e croniche, scambio di gas polmonare, stress dei capillari polmonari, scambio di gas nella cirrosi epatica, studi clinici sulla BPCO. Era membro di varie società scientifiche pneumologiche nazionali ed internazionali.

Prediletto lascia la moglie Elisabetta, i fratelli Enzo, Saverio ed Emilio, i due figli Edoardo e Jacopo avuti dalla giornalista Candida Virgone, la famiglia Cicalini con Andrea, Margherita e Niccolò. Fino a lunedì la camera ardente è nelle cappelline della Misericordia in via Pietrasantina; l’ultimo saluto al professor Prediletto sarà invece celebrato lunedì 2 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Pugnano nel Comune di San Giuliano Terme.