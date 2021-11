Santa Luce, tragedia nei campi: uomo muore sotto il trattore ribaltato

La disperata chiamata al 118 per i soccorsi, ma quando gli operatori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della persona rimasta sotto a un trattore ribaltato dopo gli inutili tentativi di rianimazione. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 13 novembre a Santa Luce: ha perso la vita Elio Di Renzo, 75 anni.

Insieme ai medici del 118 è intervenuto anche l'elicottero Pegaso, ma tutte le azioni tentate per riportare in vita l'uomo si sono rivelate inutili. Le cause del ribaltamento del mezzo sul quale si trovava l'uomo sono tutte da accertare.