Muore colpito da infarto mentre è al telefono con un cliente

Un forte tonfo come se qualcuno, all'altro capo del telefono, fosse caduto per terra. La mancata risposta dell'interlocutore ha fatto insospettire il cliente di un'azienda di informatica di via Bargagna a Pisa che stava parlando al telefono, nel pomeriggio di ieri, con il titolare della stessa ditta. Immediata la segnalazione alla Sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volanti.

All’interno dell’azienda i poliziotti hanno trovato per terra il titolare, un pisano 58enne, privo di vita. I sanitari intervenuti ne hanno certificato la morte per arresto cardiaco; dell'accadimento è stato informato il Pubblico Ministero di turno che, non ravvisando ipotesi di reato, ha disposto l'affidamento della salma ai familiari.