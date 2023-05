Trovato morto nell'auto in Piazza San Silvestro

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi, 9 maggio, nel parcheggio di Piazza San Silvestro in centro a Pisa. La vittima è un 56enne italiano di San Giuliano Terme. Erano da poco passare le ore 12 quando è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pisa, ma per il malcapitato non c'era già più niente da fare. E' intervenuta la Polizia per avviare gli accertamenti del caso. Al momento l'ipotesi più plausibile è quella di un malore, non essendo state rilevate tracce di violenza. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale, sarà il Pubblico Ministero competente dell'indagine a fissare i termini degli esami autoptici.