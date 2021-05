Morto il bambino di 13 anni coinvolto nell'incidente in bici

Ancora un terribile lutto per Cascina, ancora una giovane vita spezzata. Non ce l'ha fatta il 13enne che era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio dello scorso 15 maggio mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta in via del Nugolaio a Navacchio. Il ragazzo era stato travolto da uno scooter e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, tanto da essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, dove si è spento nella serata di lunedì, dopo aver lottato per 10 giorni.



Un'altra tragedia dunque per la comunità cascinese, dopo la tragedia che ha coinvolto un bambino di 11 anni , figlio di un carabiniere, morto per un colpo di pistola partito dall'arma del padre. Dall'indagine emergerebbe la natura incidentale del caso, con il piccolo che avrebbe trovato il modo di assemblare e caricare l'arma regolarmente conservata.