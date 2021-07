Trovato morto in camera: dramma in albergo

Trovato morto in camera. E' successo questa mattina, mercoledì 7 giugno, in un albergo in zona stazione a Pisa. La donna delle pulizie, non ricevendo risposta al momento di rassettare la stanza, ha rinvenuto il cadavere dell'ospite dell'hotel, un 47enne originario della Campania, a Pisa da qualche giorno. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato che ha allertato il 118 e il medico legale per constatare il decesso. Sequestrata una siringa. La salma su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica, è stata trasferita a Medicina legale, per gli accertamenti. Nessuna traccia che possa ricondurre a morte violenta.