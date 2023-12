Addio a Carmine, l'uomo dell'Ape antiquaria: il ricordo degli assessori Bedini e Pesciatini

Domani, venerdì 29 dicembre, alle ore 15 si terranno nella chiesa di san Ranieri al Cep i funerali di Carmine Fratianna, conosciuto dai pisani come l'uomo dell'Ape antiquaria.

Lo ricordano con amicizia l’assessore alla Cultura Filippo Bedini e quello al Commercio e turismo Paolo Pesciatini.



"Sentivi risuonare da lontano la musica dei suoi amati Pink Floyd prima di vederlo apparire sull’inseparabile ape: 'Ecco Carmine! Ciao, grande!' - ricorda l'assessore Bedini - un’icona di Pisa, che racchiudeva un concentrato di virtù in via d’estinzione: educazione, gentilezza, generosità, ironia, rispetto. Una figura iconica del centro storico che, tramite il mio babbo, era diventato un amico di famiglia: affettuoso, attento, disponibile. Semplice, ma anche a suo modo 'maestro di vita', Carmine conosceva quasi tutti a Pisa, pur essendo un pisano d’adozione. Antesignano della nobile pratica del riuso, ha salvato dal macero migliaia di libri che non meritavano di diventare cartaccia. Non è retorica (non sapresti di che fartene…), ma quello che penso veramente: lasci un vuoto a Pisa che nessuno sarà in grado di colmare".



"Poco è bastato per condividere con Carmine, appena conosciuto anni fa, il valore della vita e la bellezza delle cose, anche le più semplici - il ricordo dell'assessore Pesciatini - il suo cuore vasto conteneva davvero moltitudini, come il suo sorriso. La frequentazione con i libri, che donava, non vendeva, lo rendeva libero. Era diventato, lui, un presidio da dove si distribuiva in città, con 'calviniana leggerezza', l'amore per la conoscenza. Sapeva le opere che avrebbero stimolato occhi, cuore e intelletto di chiunque fosse venuto in contatto con la sua delicatezza. Delicatezza…ecco un'altra tua autentica caratteristica. Quella delicatezza, Carmine, della quale ti chiedo di non privarci e di continuare a diffondere per le vie di questa città, che amavi e che ti ha amato. Ne abbiamo bisogno".