Morto in casa da un mese: dramma in via Marzabotto

E' uno spaccato tragico quello che emerge dal ritrovamento di ieri, 6 aprile, a Gagno, in via Marzabotto. Un uomo di 75 anni, pensionato, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, a seguito di una segnalazione dei vicini. A fare la scoperta è stata la Polizia, intorno alle ore 13, dopo il sopralluogo di rito. Il contesto fa pensare che il corpo sia rimasto abbandonato per circa un mese.

Da quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo viveva da solo e in casa non ci sarebbero segni di violenza od effrazione. La salma, come da procedura, è stata portata a medicina legale e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.