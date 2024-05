Dramma questa mattina, 14 maggio, in un allevamento per cavalli nel Comune di Crespina Lorenzana, dove un uomo di 57 anni è morto per le ferite causate dal colpo ricevuto da un cavallo. La vittima era un dipendente dell'allevamento e del maneggio da circa 30 anni.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava riaccompagnando un cavallo dentro la stalla, quando improvvisamente l'animale ha avuto uno scatto repentino e ha schiacciato il lavoratore contro lo stipite di un cancello.



Il 57enne è stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 dell'Ausl Toscana nord ovest, ma è morto poco dopo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Pontedera.