Morto il 19enne coinvolto nell'incidente di caccia a Montecatini

Una battuta di caccia che si è chiusa in tragedia. E' morto la sera stessa di ieri, 6 gennaio, Cristian Ghilli, il 19enne che intorno alle ore 17 era rimasto coinvolto in un incidente nei boschi di Montecatini Val di Cecina. Era stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale di Cecina.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi, a seguito del colpo partito dal suo fucile mentre stava raccogliendo dei bossoli, al termine della battuta di caccia. I presenti e gli amici, che avrebbero assistito alla scena, sono intervenuti in suo aiuto chiamando i soccorsi. Sul posto l'automedica della Misericordia di Volterra e l'ambulanza di Peccioli. L'operazione chirurgica per arginare i danni all'addome, purtroppo, non è riuscita a salvarlo: il giovane ha successivamente perso la vita, intorno alle ore 22. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri.

Cristian Ghilli era una grande promessa del tiro a volo nazionale. Originario di Ponteginori, si era laureato campione del mondo juniores specialità skeet lo scorso ottobre in Perù. Era iscritto alla sezione Federcaccia di Strada di Capannoli.