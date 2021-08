Lutto a Pontedera, è morto l'ex assessore Marco Papiani

Lutto a Pontedera per la scomparsa a soli 62 anni dell'ex assessore Marco Papiani, che da tempo combatteva contro una malattia. Papiani aveva ricoperto l'incarico di assessore per due mandati nella Giunta dell'ex sindaco Simone Millozzi che lo ricorda con affetto in un post Facebook: "Abbiamo fatto un 'lungo' viaggio insieme. E te hai sempre sorriso alla vita. Sei stato, con il tuo carattere e la tua forza, un punto di riferimento irrinunciabile per me e per tutti coloro che ti hanno conosciuto. Tuttavia i tantissimi ricordi insieme, oggi, lasciano spazio solo alle lacrime che non smettono di scendere. Un abbraccio, caro Marco. Mi mancherai. Un abbraccio commosso a Nicoletta. Cari Ilaria e Francesco, siate orgogliosi del vostro babbo!!".

"Ti abbiamo visto combattere come un leone. Ogni giorno - scrive invece l'attuale sindaco pontederese Matteo Franconi - abbiamo ammirato la dignità ed il coraggio con cui hai amato la vita, i tuoi affetti e la nostra comunità fino all'ultimo respiro. Adesso riposa caro Marco. Quella voce ed i tuoi modi garbati accompagneranno passo dopo passo, e per sempre, il nostro cammino. Due giorni fa in un post per gli auguri di compleanno, con la tua generosità solare mi auguravi quella fortuna che a te, purtroppo, ha voltato le spalle. So che non avresti voluto ma concedimi la debolezza di un dolore grande e la commozione con cui ti dico che mi mancherai". Commosso il ricordo anche del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mazzeo che su Facebook sotto una foto che lo ritrae con l'amico scomparso scrive: " Questa è stata l'ultima volta che ci siamo visti di persona, ma fino all'ultimo ha continuato a scrivermi, a sostenermi, a stimolarmi, a aiutarmi. Marco Papiani era un Amico Vero e la notizia della sua morte, oggi, è un dolore lancinante. Un uomo sempre umile ma determinato del quale non dimenticherò mai la passione, l'amore, la dedizione con cui ha esercitato il suo ruolo da amministratore e la straordinaria forza con cui ha attraversato gli ultimi terribili anni della malattia. So solo che Marco mi mancherà davvero tanto e mancherà a Pontedera e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo sul loro cammino. Alla moglie Nicoletta e ai figli Ilaria e Francesco mando un abbraccio commosso e pieno di affetto. A te, Amico mio, auguro semplicemente buon viaggio".