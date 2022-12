Lutti: scomparso nella notte il ristoratore volterrano Genuino Del Duca

"Confcommercio esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Genuino Del Duca, eccellente imprenditore e straordinario ristoratore di Volterra. Siamo vicini ai suoi familiari, alla moglie Ivana, ai figli Claudia e Riccardo. Una perdita per tutti". Con queste parole il presidente Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli ricordano la figura di Genuino Del Duca, deceduto in nottata.

"Per me è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno - le parole colme di dolore di Sergio Brizi, ristoratore e presidente di Confcommercio Volterra - eravamo molto amici, ci frequentavamo. L'ho sentito ieri appunto al telefono, era tranquillo, aspettava di uscire dall'ospedale per andarci a fare un buon spaghetto. Davvero non me ne capacito.Un combattente, partito da carabiniere aveva creato un piccolo impero in ambito eno-gastronomico. Ci mancherà".

"Mi unisco al dolore dei familiari, e in particolare alla carissima Claudia, ottima professionista, presenza importante nel nostro direttivo dei ristoratori, con la quale condividiamo tante iniziative. Genuino è stato il capostipite di una fantastica storia imprenditoriale iniziata nel lontano 1971. Una splendida eredità, che i figli Claudia e Riccardo sapranno proseguire in assoluta continuità", le parole di Daniela Petraglia, presidente di Confristoranti Confcommercio.