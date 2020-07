Casciana Terme, si ribalta con il trattore: muore 72enne

Un incidente con il trattore ha causato, nel pomeriggio di ieri 22 luglio a Casciana Terme, la morte di un 72enne del posto, Mauro Paoletti. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nel suo terreno dai Carabinieri, a seguito dell'allarme lanciato dalla famiglia che non lo vedeva rincasare. La Misericordia di Peccioli non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per spostare il mezzo e consentire le operazioni di recupero sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

