Nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio si è spento Velic Krunoslav, per tutti 'Kruno', senza fissa dimora 60enne che da molti anni viveva in strada a Pisa. Da tempo stazionava e dormiva a Bagni di Nerone. E proprio qua è spirato, nel triste modo in cui ha denunciato su Facebook l'associazione Amici della Strada, ente che con i suoi volontari dal 1996 incontra e segue le persone in difficoltà. "Si può morire così? Senza un tetto, senza cuscino senza un letto, da soli, nel buio, al freddo, al vento. Morire senza una nazionalità, senza un documento, come se per il mondo non fossi mai esistito. Ma invece esistevi. E la domanda giusta non è se si può morire così, ma se si può vivere così. Il senso di ingiustizia e impotenza è tale da mettere in discussione tutto, il senso di ogni gesto, il senso di un mondo così. Addio Kruno. Per la prima volta dormirai al coperto".

Un messaggio di cordoglio è stato condiviso anche dall'assessore al sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno: "Ho appreso con dolore la terribile notizia della morte di Velic Krunoslav, conosciuto da tutti come Kruno, un uomo senza fissa dimora che viveva nella nostra città negli spazi pubblici prossimi ai Bagni di Nerone. Una presenza ormai familiare per il personale dell'Unità di Strada e degli Amici della Strada, ai quali va il mio ringraziamento, che lo seguivano grande professionalità e umanità sebbene avesse manifestato la volontà di vivere la sua vita senza ricevere aiuti. Questa triste notizia ci addolora ancor di più perché in questi mesi è stato portato avanti un importante lavoro dall'amministrazione comunale insieme agli operatori dell’unità di strada e alla Società della salute per implementare i posti letto e il 'Piano inverno', cercando di potenziare i servizi e adoperandoci per migliorare l’assistenza per tutti coloro che non hanno un pasto caldo e un letto in cui dormire, a meno che non siano loro a rifiutarlo. Assicureremo a Kruno di cui si farà carico la nostra amministrazione comunale a nome della quale esprimo le più sincere condoglianze ai suoi familiari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto".