Non c'è stato niente da fare per un anziano 76enne di Livorno, Ivo Andreotti, oggi 23 luglio, morto a Tirrenia mentre si trovava al mare con la famiglia. L'uomo, secondo quanto si apprende, si trovava nei pressi della riva quando ha accusato un malore. Sono bastati pochi minuti affinché le sue condizioni non fossero più reversibili, purtroppo inutili i soccorsi ed i tentativi di rianimazione. E' successo presso il Bagno Europa poco dopo le ore 16. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Pisa e l'ambulanza Infermieristica Litorale.