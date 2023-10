"Non è mai successo", si dice e si pensa, ma il pericolo c'è. Poi la tragedia avviene, inattesa e terribile. Mattia Simonetti, 17 anni, di Calcinaia, ha perso la vita ieri pomeriggio 13 ottobre per il crollo di un muro, avvenuto all'interno di un casolare abbandonato in via delle Case Bianche a Forncette. Era con altri 6 ragazzi della cittadina, fra cui il fratello. Una dolore che gela il sangue, specie se si pensa che secondo i riscontri dei Carabinieri di Pontedera, che si occupano delle indagini, a contribuire al crollo in modo inconsapevole è stata purtroppo la condotta degli stessi giovanissimi.

Il gruppo, come in realtà anche in passato, si era ritrovato in campagna per passare alcune ore di spensieratezza. Chiacchiere, magari qualcosa da inventarsi. Erano circa le 17 quando il fatto è avvenuto. Secondo quanto ricostruito, un gioco messo in atto è stato quello di colpire il muro con uno strumento contundente, come un piccone. Uno a turno, con gli altri che lo riprendevano con i cellulari.

E' stato un attimo. Il tetto del casolare era già crollato da tempo, ma le macerie ad un tratto venute giù dalla parete sono state numerose e pesanti. Hanno travolto Mattia, davanti agli occhi degli amici. Subito questi si sono messi a scavare, tentando il primo salvataggio. Lo hanno estratto e lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma la rianimazione purtroppo non ha avuto successo. Sono scattati i sigilli e le indagini. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e le prove del caso, con l'inevitabile dolore dei presenti che montava. Il corpo di Mattia è stato trasferito infine a Medicina Legale per gli accertamenti di rito.