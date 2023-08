Tragica fine per un italiano di 33 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato stamani, primo agosto, presso il Parco Europa di via Bargagna a Pisa. A fare la macabra scoperta è stato un passante, intorno alle 8.30. Subito è partita la chiamata al 118, ma per la vittima non c'era più niente da fare. Sul caso indagano i Carabinieri, attivati dai sanitari al momento del sopralluogo. Secondo le prime ipotesi investigative potrebbe essersi trattato di un malore legato ad una overdose. Per far luce sul caso il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.