Cade dal tetto del centro di distribuzione di Poste: morto

Incidente mortale sul lavoro a Ponsacco dove un uomo di 55 anni, Valerio Beccaro, originario di Livorno, è morto dopo essere precipitato, per cause da accertare, dal tetto del centro di distribuzione di Poste Italiane. L'uomo stava effettuando alcune verifiche alla copertura dell'edificio quando è accaduto il dramma.

"Una immensa tragedia che riteniamo inaccettabile, purtroppo l’ennesima in un Paese che pare assuefarsi alle morti sul lavoro, e che riguarda sempre più anche la nostra provincia - sottolineano da Cgil e Slc Cgil Pisa - segnali evidenti della necessità urgente di intervenire sui modelli organizzativi e sulla formazione in ogni settore e luogo di lavoro".

"Come sindacato insisteremo, con sempre maggiore determinazione, nel richiedere una più puntuale applicazione delle norme e di controlli continui ed efficaci da parte degli organi preposti, ma anche a sviluppare concretamente quella cultura della sicurezza di cui tanto si parla, ma per la quale non viene fatto abbastanza - proseguono - perché non si può e non si deve accettare, che ancora oggi, si debba morire di lavoro".