Lutti: si è spento lo storico prof dell'Iti Gianfranco Bertolini

Si è spento martedì, 3 maggio, Gianfranco Bertolini, già apprezzato istruttore di paracadutismo civile alla sezione di Pisa dell'Associazione Paracadutisti d'Italia, uno dei brevetti civili più anziani il suo, ma soprattutto per più di 40 anni insegnante presso il reparto di Costruzioni Aeronautiche dell'Iti di via Contessa Matilde. Generazioni di costruttori si sono formati sotto la sua rigida, ma benevola guida.

Il consigliere comunale Maurizio Nerini, insieme gli amici dell'Iti, lo ricordano con affetto: "Gianfranco era il professore che tutti dovrebbero avere, quasi un padre per me... ho appreso tutto quello che so sulle costruzioni aeronautiche da lui. Insieme agli altri tecnici dell'Iti nel 2003 abbiamo fatto volare un nostro aeroplano ultraleggero autocostruito, ma gli aneddoti, le storie vissute insieme nella grande famiglia scolastica della Officina Aeronautica, sono indelebili. Grazie Gianfranco e un abbraccio a Maria che ti è sempre stata vicino anche negli ultimi tempi di malattia".