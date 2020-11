Lutto nel commercio pisano: addio a Roberto Salvini, titolare del bar alle Piagge

Pisa piange un imprenditore di successo. E' morto Roberto Salvini, 78 anni, titolare dello chalet-bar Salvini all'inizio di viale delle Piagge. Condoglianze alla famiglia giungono dalla Confcommercio di Pisa. "In questo momento - dice il direttore Federico Pieragnoli - ci stringiamo intorno ai familiari e ai figli Emiliano e Donato. Con Roberto se ne va un testimone privilegiato di una parte importante di storia della città di Pisa, tra politica e costume, calcio e dolce vita. Ha ragione chi ha definito il bar Salvini come il locale più trasversale e aperto della città degli ultimi 70 anni. Roberto ha rappresentato la seconda generazione di una famiglia di imprenditori di successo che a partire da un piccolo chiostro di vendita del latte sul fiume, grazie alla determinazione del capostipite Gino, ha saputo prima costruire e negli anni poi consolidare una attività imprenditoriale di primissimo livello e, in virtù anche di una collocazione straordinaria, è diventato un punto di aggregazione fondamentale".

"E' un onore per Confcommercio avere tra i propri associati un'attività di questo livello - conclude Pieragnoli - negli anni punto di riferimento per tanti imprenditori. Siamo a fianco di Emiliano e Donato affinché il futuro possa riservare loro decenni altrettanto memorabili".