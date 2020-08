Pontedera: è morto Sandro Mazzinghi

Pontedera in lutto per la morte del campione di boxe Alessandro Mazzinghi, detto Sandro. Mazzinghi se ne è andato stamani, 22 agosto, all'ospedale Lotti di Pontedera: a ottobre avrebbe compiuto 82 anni. È stato campione del Mondo dei pesi medi junior (1963-1965 e 1968-1969) e campione d'Europa della stessa categoria (1966-1968). Nel corso della sua vita è stato anche cantante ed ha scritto diversi libri. Tra i vari riconoscimenti nel 1963 è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Il 26 Ottobre 2019 a Castrocaro Terme è stato inserito nella Hall of fame del pugilato italiano.

Ad esprimere cordoglio il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. "Buon viaggio Sandro. La tua città ti saluta ed abbraccia, un'ultima volta. Per Pontedera continuerai ad essere il suo Campione. Per tutti noi resterai esempio di umanità, coraggio e determinazione. La tua storia è la nostra storia, dai tempi eroici come uomo e simbolo della rinascita, fino al tuo incoraggiamento durante la pandemia".

Secondo l'assessore regionale allo Sport, Stefania Saccardi, "è venuto a mancare uno dei protagonisti della boxe italiana, campione del mondo e d'Europa negli anni ‘60. Un personaggio indimenticabile per questa disciplina in quegli anni. Se ne va un combattente nato, che purtroppo ha dovuto arrendersi in questa sua, ultima, battaglia".