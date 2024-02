Muore schiacciato da un albero a Ponsacco

Dramma questa mattina, 16 febbraio, a Ponsacco dove un uomo è morto schiacciato da un albero che stava tagliando. La vittima è un uomo di 76 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i Vigili del fuoco che, per rimuovere il corpo, hanno dovuto tagliare in più parti la pianta. Per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare: è stato inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto era stato inviato anche l'elisoccorso Pegaso del 118, missione poi annullata quando si è capito che per il 76enne non c'era più nulla da fare.