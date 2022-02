Geometri pisani in lutto per la scomparsa di Steni Donati

Collegio dei Geometri laureati della provincia di Pisa in lutto per la scomparsa dello storico segretario Steni Donati. Malato da tempo, Donati aveva 68 anni, era nato a Madonna dell'Acqua (frazione del comune di San Giuliano Terme) e viveva a Vecchiano con la moglie Dania. Era iscritto al Collegio pisano dal 1976 e, oltre ad aver fatto parte della commissione notule nel 1982, è stato consigliere dal 1985. Dal 1993 ha ricoperto ininterrottamente il ruolo di segretario del Collegio. Conosciuto a livello regionale e nazionale, numerosi sono gli attestati di condoglianze, tra cui il presidente del Consiglio Nazionale Geometri, geom. Maurizio Savoncelli, il presidente della Cassa Geometri, geom. Diego Buono, i Collegi della Toscana e nazionali.

"Sinceramente, non ricordo una persona più onesta, buona e dedita al lavoro di Steni Donati e non sono elogi di circostanza - ricorda il presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Pisa Giacomo Arrighi - sono costretto a salutare un collega, un grande professionista e un amico sincero con cui ho condiviso tantissimi anni nel Collegio dei Geometri. Ha dovuto affrontare tante difficoltà dal punto di vista della salute, che lo hanno debilitato fin da giovane in seguito a un grave incidente d'auto, ma era sempre il primo a scherzare, ad avere la battuta pronta. Fino all'ultimo abbiamo lavorato insieme nella sede via Nenni a Pisa, ha partecipato all'elezione dello scorso dicembre che lo ha visto riconfermato alla segreteria ancora una volta con tantissimi voti, segno della sua forte credibilità anche fra i colleghi. Steni amava mettersi a disposizione dei clienti e dei colleghi, era una di quelle persone 'di una volta', irripetibili, corrette, vere. Esprimo le più sincere condoglianze a nome mio, del Consiglio, della segreteria e di tutta la categoria, alla famiglia di Steni, alla moglie Dania, al figlio Cristiano e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".



I funerali si terranno lunedì 7 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Sant'Alessandro a Vecchiano.