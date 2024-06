Incidente agricolo a Ponte a Egola: muore schiacciato dal trattore

Dramma nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, poco dopo le 17, in via Maremmana a Ponte a Egola dove un uomo di oltre 80 anni è morto a seguito del ribaltamento del mezzo agricolo che stava conducendo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato e il personale del 118.



L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma presso l'istituto di medicina legale per gli esami autoptici.