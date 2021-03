Scomparso a 89 anni il pisanissimo Umberto Moschini

E' scomparso all'età di 89 anni Umberto Moschini, storico promotore delle tradizioni pisane. A lui, in particolare, si deve la riscoperta moderna del Gioco del Ponte. Una figura in luce della politica, per decenni membro di rilievo della Democrazia Cristiana, uomo di equilibrio e molto attivo nel tessuto civile cittadino. E' stato luogotenente generale e presidente dell'Associazione Amici del Gioco, ma i suoi interessi hanno spaziato in tutti gli ambiti dove l'identità cittadina andava coltivata.

Per chi volesse dare l'ultimo saluto a Umberto Moschini la camera ardente sarà allestita alla Pubblica assistenza di via Bargagna. I funerali in forma privata si terranno domani alle 16 presso la chiesa di Santa Cristina.