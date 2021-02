Malore alla Verruca: muore 55enne

Non c'è stato niente da fare. Stamani, 21 febbraio, nei pressi della Rocca della Verruca a Calci, un uomo di 55 anni è morto a seguito di un malore. Da quanto si apprende è andato in arresto cardiaco e purtroppo l'intervento dei presenti con il massaggio cardiaco non ha evitato il peggio. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Cascina, la Misericordia di Calci ed i Carabinieri.