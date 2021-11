Continuano le celebrazioni per i 150 anni del Russoli di Cascina con 'Arte in Corso'

Il liceo artistico F. Russoli di Cascina continua con le celebrazioni per i suoi 150 anni di storia e organizza il terzo evento, nelle giornate del 19 e 20 novembre, dal titolo 'Arte e design a Cascina'.

Nei primi due eventi la comunità scolastica ha incontrato le istituzioni, le associazioni, il mondo imprenditoriale, gli artigiani locali, i maestri d’arte, con il terzo evento la scuola e, nello specifico, gli studenti del triennio incontreranno artisti e designer di fama nazionale. Sono stati invitati personaggi di spicco di vari settori del design e dell’arte: design di interni, industrial design, art director, digital artist, scultori, pittori. Saranno due giornate ora all’insegna dell’arte, dense di appuntamenti che si svolgeranno in parte nei locali della nostra sede in via Tosco-Romagnola 242 e in parte nella sala convegni della Banca di Pescia e Cascina.

Da mercoledì 17 novembre, negli esercizi commerciali di Corso Matteotti viene allestita la mostra 'Arte in Corso' con l’esposizione di opere realizzate dagli studenti. Per 10 giorni, le attività commerciali, presenti sul corso, ospitano nelle proprie vetrine o al proprio interno i lavori artistici realizzati con varie tecniche dagli studenti e dalle studentesse. La scuola con le sue opere esce sul territorio e il centro storico diventa così un vero e proprio spazio espositivo.

L’iniziativa è promossa e realizzata in collaborazione con Eliografica di Cascina e le attività che hanno aderito sono: Il Carato Bottega orafa, oreficeria Barbagli Giulio, gelateria Sighieri e Sighieri, articoli da regalo Cose Così, Pasticceria Lemmi, articoli da regalo Lucchetto Magico, Ottica Immagini, Eliografica, Farmacia Piccioli, Tabaccheria Numero Uno di Teressi Simone, Ottica Azzaro, Le mode e Farmacia Comunale, .

L’obiettivo di questo evento è riportare l’attenzione di tutta la cittadinanza sulla 'Scuola D’Arte' (nome che ancora oggi viene utilizzato dai cascinesi) per celebrare insieme la storia della scuola e rafforzare il senso di appartenenza verso questa istituzione che è stata e continuerà ad essere un importante punto di riferimento per tutto il territorio cascinese.