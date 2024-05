Bambole, chitarre, frigoriferi, candelabri. E ancora tazze del water, corone dorate, copertoni, dvd, statuette di legno. Sono solo alcuni degli oggetti più bizzarri ora in mostra fotografica e rinvenuti nel corso delle giornate di pulizia ambientale del progetto SostenibiliAmo, iniziativa organizzata dall’Associazione Live Better e fortemente voluta dal Comune di Bientina per sensibilizzare e coinvolgere associazioni e volontariato.



SostenibiliAmo promuove percorsi di cittadinanza attiva attraverso un progetto di riscatto e reinserimento sociale, con il supporto di cittadini volontari che vogliono contribuire a rendere più pulito e più bello il territorio.

Un anno di attività e di weekend dedicati alla raccolta di rifiuti e oggetti dispersi e abbandonati, ora riuniti in un’esposizione fotografica visitabile fino alla fine di maggio sotto le logge del Palazzo Comunale di Bientina, in Piazza Vittorio Emanuele II.

"Un piccolo omaggio ed un momento di riflessione racchiuso in una mostra fotografica - dichiara Desirè Niccoli, assessore all’Ambiente del Comune di Bientina - una restituzione ai cittadini del lavoro dell'associazione e dei molti volontari che con dedizione ed amore liberano l'ambiente dagli abbandoni selvaggi disseminati sul territorio. Il gruppo è sempre più numeroso a significare che le buone azioni, rispettose dell'ambiente, sono contagiose".

“Siamo felici di aver avuto l'opportunità di poter esporre le foto più significative del nostro anno di attività sul territorio bientinese - dichiara Elena Viscusi, presidente di Live Better - siamo orgogliosi come volontari di aver contribuito a fare opera di sensibilizzazione sul tema della tutela ambientale sul territorio attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati, e speriamo che vendendo la nostra attività altri si uniscano a noi e che soprattutto le persone comprendano che se non si abbandonassero i rifiuti il nostro ambiente sarebbe molto più vivibile. Vi aspettiamo ogni domenica, sarà un momento anche di svago e divertimento, un momento per fare un pò di ginnastica, fare qualcosa per l'ambiente e conoscere nuove persone”.

Per partecipare alle iniziative di SostenibiliAmo, si può contattare Live Better al numero 3494696076 o via email a livebetteraps@gmail.com