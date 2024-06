La Guardia di Finanza festeggia 250 anni di storia: al Museo Piaggio uno stand celebrativo

Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione della ricorrenza del 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa ha promosso l’allestimento, tra lunedì 10 e venerdì 14 giugno, di uno stand celebrativo esposto nel Museo Piaggio (con sede a Pontedera, viale Rinaldo Piaggio, n. 7).

Il Museo, dalla superficie espositiva di 5.000 metri quadrati (dove si possono ammirare tanto la collezione dedicata ai marchi Piaggio e Ape quanto la collezione dedicata alla storia più propriamente motociclistica e sportiva dei marchi Vespa, Aprilia, Gilera e Moto Guzzi che, insieme, collezionano l’encomiabile palmares di 104 Titoli Mondiali nelle diverse specialità che connotano il motociclismo sportivo, dal Motomondiale alle Supermoto, dal Trial alla Superbike), è attualmente riconosciuto come il più grande e completo museo italiano dedicato al motociclismo, che accoglie esemplari unici che illustrano il concetto di mobilità sviluppato dal Gruppo Piaggio nel corso della sua lunga storia nonché la proiezione futura di quello che assurge, oggi, al primo player europeo nella mobilità leggera.

Nelle giornate dedicate all’evento nel Museo, finalizzato alla valorizzazione della storia della Guardia di Finanza in relazione ai suoi valori fondanti, sono esposti dei motocicli della GdF; in particolare un Gilera 125 del 1952, un Gilera 300 del 1966 e una moto Guzzi V 75 del 1996 nonché un manichino in possesso del Maresciallo Aiutante - in congedo - Nino De Iasio, nonché materiale fotografico fornito dall’Ente morale Museo Storico della Guardia di Finanza.

Nell’occasione saranno proiettate presentazioni multimediali atte ad illustrare i principali compiti d’istituto demandati al Corpo e donato, ai visitatori del Museo, il materiale divulgativo preparato per l'occasione.