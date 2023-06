In posa come i quadri famosi: è la mostra 'Ritratt-arti...ma con stile'

Sarà inaugurata venerdì 30 giugno, alla biblioteca Comunale Peppino Impastato di Cascina, la mostra fotografica 'Ritratt-arti...ma con stile', a cura del Centro Diurno L’Arcobaleno. La mostra consiste in una serie di foto che ritraggono gli ospiti e gli operatori del centro in pose ispirate a famosi quadri d’arte. Un’idea nata durante il lockdown del 2020.

"Durante i mesi di isolamento a casa - sottolinea Maria Cristina Vannucci, educatrice professionale al Centro Diurno L’Arcobaleno, Cooperativa Sociale La salute - mi imbattei in un articolo in cui si parlava della sfida che il Getty Museum di Los Angeles aveva lanciato agli utenti, ovvero quella di ricreare a casa quadri famosi, utilizzando oggetti che ognuno aveva a disposizione per stimolare la vena artistica delle persone in un momento di isolamento forzato". Una sfida che divenne subito virale sui social. "In quel frangente pensai che avremmo potuto farlo anche con i nostri ragazzi e quando i servizi sono ripartiti, ho proposto agli operatori e ai ragazzi la mia idea, subito colta con entusiasmo".

Da lì è iniziata una ricerca sui quadri da ricreare che in qualche modo cogliessero caratteristiche, espressioni o somiglianze con i frequentatori del centro. "Durante la preparazione dei vari setting - aggiunge Maria Cristina Vannucci - i ragazzi, con l’aiuto degli operatori, hanno realizzato a mano le scenografie. Durante i vari scatti i ragazzi hanno mostrato grande pazienza e coinvolgimento, sia come protagonisti che nei panni di aiutanti nella realizzazione delle foto. Emozionante è stato infine il momento in cui abbiamo ritirato le foto e guardato il risultato finale del nostro lungo lavoro. La nostra speranza è che anche le persone che verranno a vedere la mostra riescano a cogliere lo spirito e le emozioni che ha animato il nostro progetto".

Il progetto ha saputo coinvolgere tutti i frequentatori del centro, creando una bellissima atmosfera. "Sono orgogliosa dell’evoluzione del progetto e di come i nostri utenti si siano lasciati coinvolgere - aggiunge Lisa Virgili, referente del Centro Diurno L’Arcobaleno, Cooperativa Sociale La Salute - diventando protagonisti di un percorso che ci ha avvicinato tutti a opere importanti. Le abbiamo guardate, conosciute, cercando ogni volta particolari affini e insieme abbiamo trovato ognuno il proprio quadro. La preparazione alle foto è stata come se fossimo noi l’artista, entrandoci dentro e dando vita all’opera. Concludo con una citazione di Dostoevskij che in questo momento rispecchia il nostro intento: ‘La bellezza salverà il mondo’".

La mostra si svolge in collaborazione con il Comune di Cascina. "Il Centro Diurno L’Arcobaleno è motivo d’orgoglio per il nostro territorio - conclude Giulia Guainai, assessore al sociale - passione e dedizione contraddistinguono tutto il personale e permettono di raggiungere risultati ben oltre l’ordinario, come questa mostra. Ho avuto l’onore di vederne un piccolo assaggio e sono rimasta veramente colpita da tanta imperdibile bellezza".