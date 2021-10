Mostre in corso al Museo della grafica nel mese di ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Proseguono nel mese di ottobre le mostre temporanee al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) alle quali sono ispirate diverse iniziative educative rivolte alle famiglie e alle scuole.



MOSTRE IN CORSO



"Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane"

La mostra "Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane" (3 Luglio 2021 - 27 Febbraio 2022) presenta una serie di opere, inedite o particolarmente rare e preziose, legate alla città, alla sua storia, ai suoi monumenti e ai suoi protagonisti.

Dipinti, sculture, disegni, stampe, libri, manoscritti e costumi, provenienti dai più importanti musei e biblioteche pubbliche e da molte collezioni private, sono esposti in un suggestivo percorso che nelle sale del Palazzo Lanfranchi (a sua volta “scrigno svelato”) ricompone, attraverso i secoli, il racconto di una città e di alcune delle sue più belle e significative testimonianze artistiche.



Per maggiori informazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/07/mostra-lo-scrigno-svelato-tesori-darte-dalle-collezioni-pisane/





"Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani"

La mostra, visitabile fino a domenica 24 ottobre inclusa, rappresenta un’occasione unica per ammirare una selezione dei piccoli, grandi capolavori provenienti dalla collezione di Edda Bresciani, illustre egittologa di fama mondiale e per lungo tempo docente presso l’Ateneo pisano.

I netsuke, piccole sculture di legno o d’avorio prodotte in Giappone tra il XVII e il XX secolo, venivano fissati alla cintura del chimono maschile con la funzione di contrappeso al contenitore di tabacco o altro. Scolpiti in forme spesso di straordinaria fattura, i netsuke raffigurano un’infinità di temi e soggetti, raccontando l’arte e l’artigianato, la cultura e le credenze religiose, insomma la vita nei molteplici aspetti del Giappone nel corso di quasi quattro secoli.



Per maggiori informazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/01/anteprima-virtuale-della-mostra-netsuke-capolavori-dalla-collezione-bresciani/





"Antonio Possenti. Il gioco dell’oca / Giovanni Possenti. Animali e altre cose"

Con le mostre Antonio Possenti. Il gioco dell’oca e Giovanni Possenti. Animali e altre cose, curate da Alessandro Tosi e Alice Tavoni, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) presenta una selezione di opere inedite realizzate dai due artisti lucchesi, rispettivamente padre e figlio, tra il 1978 e il 2020. Il percorso espositivo si dipana in un’avventura fiabesca, popolata da figure umane e animali, reali e fantastiche, nella trama di racconti colti e complessi, pervasi da un carattere suggestivo di meraviglia e di magia. L’eredità artistica di Antonio, grande maestro del disegno e della pittura, trova eco, nelle sale espositive, nel peculiare laboratorio creativo riproposto, con maestria, grazia e autenticità, dal figlio Giovanni.

Le mostre "Antonio Possenti. Il gioco dell’oca / Giovanni Possenti. Animali e altre cose" saranno visitabili fino a domenica 24 ottobre inclusa.



Per maggiori informazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/07/mostre-antonio-possenti-il-gioco-delloca-e-giovanni-possenti-animali-e-altre-cose/





ORARI

• Martedì – venerdì: 15:00 – 19:00

• Sabato e domenica: 10:00 – 19:00

La prenotazione è consigliata - www.museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/

Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde COVID-19

https://www.sma.unipi.it/2021/07/certificazioneverde



TARIFFE

Biglietto intero: 5,00 €

Biglietto ridotto: 3,00 €

Per riduzioni e gratuità - https://museodellagrafica.sma.unipi.it/tariffe/





Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi

Lungarno Galileo Galilei, 9 – 56125 Pisa

www.museodellagrafica.sma.unipi.it

Tel: (+39) 050 2216060

E-mail: museodellagrafica@adm.unipi.it