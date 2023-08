Due motocicli rubati ritrovati dalla Polizia

Ritrovati ieri dalle pattuglie della Squadra Volanti della Questura, nel corso del costante e diuturno pattugliamento del territorio, due motocicli rubati. Il primo in mattinata, in via Leon Battista Alberti, dove è stato sottoposto a controllo un Kymko Agility 125, risultato dalla interrogazione in banca dati provento di furto, denunciato il 16 agosto scorso. Il mezzo al termine degli accertamenti è stato restituito al proprietario, un giovane pisano residente nel quartiere San Martino.



Il secondo motociclo, sempre un Kimko Agility 125 cc, è stato rinvenuto intorno alla mezzanotte in via Pierin del Vaga; la banca dati ha comunicato che il mezzo era da ricercare perché ne era stato denunciato il furto appena il giorno prima. Anche questo secondo motociclo al termine degli accertamenti è stato restituito al proprietario nel frattempo fatto intervenire sul posto, un cittadino albanese residente sul litorale.