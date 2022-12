Viaggia in sella ad un motociclo rubato: adolescente denunciato

Nel pomeriggio di ieri, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e di una pattuglia della Polizia municipale, la Questura ha effettuato in città, con particolare riguardo all’area della Stazione Centrale, un servizio straordinario di controllo del territorio, aggiuntivo rispetto alle ordinarie pattuglie della Squadra Volanti presenti su ogni quadrante orario sia diurno che notturno, finalizzato a prevenire i fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.





Nel corso del servizio sono stati effettuati tre posti di controllo, identificate 37 persone e controllati 11 veicoli.Una pattuglia ha sottoposto a controllo un ciclomotore Honda SH in via Pilla, che in banca dati era da ricercare perché rubato a Marina di Pisa alcune settimane fa. Il guidatore, un adolescente originario dell’Est Europa e residente a Pisa, già noto, è stato denunciato per ricettazione, mentre il motociclo è stato restituito al proprietario.