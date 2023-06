Di notte in giro a bordo di un motorino rubato: denunciati due minorenni

A 15 anni in giro di notte su un motorino rubato. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta stamattina intorno alle ore 2 in via Rodolfo Castinelli, per la segnalazione arrivata in Centrale della presenza di due soggetti sospetti a bordo di uno scooter nei pressi di un esercizio commerciale.

Giunti subito sul posto, i poliziotti hanno rintracciato i ragazzi, che prima hanno abbozzato una fuga, poi saggiamente si sono fatti identificare. Sono risultati essere due minori di 17 e 15 anni, già noti agli operatori. Erano a piedi, ma poco distante da loro gli agenti hanno rintracciato lo scooter segnalato, con il blocchetto di accensione forzato. Era stato lasciato vicino un boschetto della strada. Il mezzo è stato subito riconsegnato al proprietario, che ha confermato di essersi accorto del furto solo in questo momento.

I due minori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per ricettazione in concorso e, al termine delle incombenze procedurali, affidati ai genitori, fatti arrivare in Questura ed ammoniti su di una maggiore vigilanza nei confronti dei figli.