Vede il motorino che le hanno rubato passarle davanti guidato da sconosciuti

Non aveva fatto ancora in tempo a denunciare il furto del suo motorino che se lo vede passare davanti in centro a Pisa, con a bordo due giovani sconosciuti. E' successo ieri mattina, 2 ottobre. La vittima del caso, una donna, ha riconosciuto il proprio Piaggio NRG mentre transitava in via Corridoni. Erano circa le ore 10.

Ben intenzionata a recuperare il mezzo, la donna ha seguito i due ragazzi fino a che non si sono fermati, in via Emilia. Qua ha trovato il motorino ancora acceso, sul cavalletto. Quindi la chiamata al numero unico d'emergenza 112. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura si è diretta sul posto, avviando l'indagine per risalire all'identità dei due sospettati.