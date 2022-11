Torna la mototerapia per i bambini disabili: "Toccare con mano sofferenza e felicità ti cambia la vita"

A volte basta poco e poco non è. Perché "fa bene a tutti". Torna il prossimo 8 dicembre a Tirrenia, in Piazza Belvedere, l'appuntamento con la mototerapia di 'Sorriso in moto', iniziativa arrivata alla 4ª edizione e con tutte le intenzioni di essere un appuntamento fisso. E magari qualcosa di più. Quest'anno all'organizzazione dell'ideatore Francesco Grillandini, pilota pisano noto nell'ambiente sia locale che motociclistico, si sono aggiunti anche i clow di corsia dell'associazione 'Libecciati Vip Livorno'. Insieme offriranno ai bambini con disabilità momenti di spensieratezza a due ruote. A tre ruote, col sidecar. E poi giochi ed animazioni.

L'evento è libero e gratuito, dalle ore 11 alle 13. Uno spettacolo di umanità, "che fa bene a tutti", appunto, come dice Francesco: "I bambini si divertono, sono felici. E vedi le famiglie contente. Ma sono momenti magici, perché anche dall'esterno, un passante, si accorge della sfilata, dei sorrisi, e si sente meglio anche lui. E' una festa". E ci sono soddisfazioni profonde: "Ricordo un bambino che aveva paura a salire sul sidecar, non ne voleva proprio sapere. Piano piano si è deciso e una volta partito non voleva più scendere!" (è la foto di copertina ndr).

"Sono felice della fiducia che il Comune di Pisa e Confcommercio mi hanno confermato, spero di continuare con questa attività finché avrò forza". L'evento infatti rientra nel cartellone delle iniziative di Natale.

La motivazione per fare mototerapia parte per Francesco quasi 5 anni fa. "Sono stato all'ospedale Meyer per delle visite di mio figlio piccolo. Lì dentro ho visto quello che tutti conosciamo, ma quando sei lì è diverso. E' un mondo che non senti finché non ci sei dentro. E mi sono chiesto 'come posso aiutare?'. Poi un giorno ero a Tirrenia, davanti una cartoleria. Il cliente davanti a me era un padre della mia età, con il figlio in sedia a rotelle. Scattò lì la prima offerta di attività".

Si parte nel 2019: "Ho cominciato con le moto d'acqua, al Bagno Venere a Tirrenia, con il Club Moto D'Acqua. Poi facevo i giri in moto in pista, nelle pause durante le gare. Ma erano sempre eventi in posti privati, al 'chiuso' insomma, io volevo qualcosa in piazza, per tutti". L'anno scorso il primo 'esordio' in Piazza Belvedere, che sarà replicato sempre l'8 dicembre. "Ci sono tanti da ringraziare - conclude Francesco - gli sponsor che ci sostengono, il Moto Club Pisa, l'associazione Eppursimuove, fondamentale, che ci aiuta a diffondere questa possibilità di mototerapia fra le famiglie dei bambini. Poi il gruppo delle Harley-Davidson, che da Livorno vengono a fare da 'scorta' durante la sfilata. La mia azienda G2M, grazie alla quale sarà possibile regalare a tutti i partecipanti una medaglia ricordo. Ovviamente i clown dei Libecciati. Il mio collega Billi, che mi aiuta a montare tutta la struttura. Insomma tutti. Venite perché è bello. E fa bene a tutti".