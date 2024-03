Il Movimento No Base a Pontedera: "Quali aree del territorio saranno interessate dal progetto?"

Tappa a Pontedera giovedì mattina, 28 marzo, per il Movimento No Base. Una delegazione di attivisti è arrivata infatti in Municipio per protocollare un'interrogazione al sindaco e alla Giunta per "fare chiarezza una volta per tutte sulle infrastrutture militari previste fra territorio pisano e Valdera, che riguarderanno anche il comune di Pontedera. Iniziativa che ha visto l'adesione di oltre cento cittadini di Pontedera, che hanno apposto la loro firma a seguito delle richieste del Movimento".

"La nuova base militare dei corpi speciali dei Carabinieri e dell’Esercito, la cui costruzione era inizialmente prevista a Coltano, interesserà infatti due aree del territorio pisano: l’area ex Cisam a Pisa e la tenuta Isabella a Pontedera - sottolineano dal Movimento - secondo quanto riportato dai verbali dei tavoli interistituzionali (6 settembre e 18 ottobre), il nostro territorio vedrà la costruzione di una pista per l’addestramento alla guida di automezzi militari e di un poligono di tiro, mentre nell’area ex Cisam a Pisa sorgeranno la base e gli alloggi. L’area interessata è quella della Tenuta Isabella, una zona verde in cui si trovano attività ricreative molto conosciute. Queste sono le uniche informazioni che abbiamo rispetto a un progetto altamente impattante, interamente a carico della fiscalità pubblica, e che risponde a logiche di guerra estranee agli interessi della cittadinanza. Dopo 2 anni di avvelenamento del territorio con il Keu, non ancora rimosso dalla lottizzazione del Green Park (zona stadio), iniziamo quindi una raccolta firme per chiedere al sindaco e alle istituzioni chiarezza in merito al progetto della base militare".

"Finora il sindaco si è limitato a dare carta bianca ai vertici regionali e ministeriali, intervenendo solo attraverso alcuni post Facebook. Non ha partecipato ai tavoli interistituzionali del 6 settembre e del 18 ottobre, in cui si è deciso che la pista per automezzi militari e il poligono a cielo aperto dovevano sorgere a Pontedera e non ha mai fatto una comunicazione ufficiale in merito" denunciano gli attivisti che pretendono invece chiarezza e informazioni ufficiali "perché decisioni di questa portata non possono essere prese tenendo i cittadini all’oscuro".

Nel dettagli il Movimento vuole sapere dal sindaco Matteo Franconi: "Come siamo giunti al coinvolgimento di Pontedera? Come mai non è stata effettuata alcuna comunicazione istituzionale riguardo al progetto? Quali aree del territorio saranno interessate dal progetto? È presentata una bozza di progetto con valutazione economica e ambientale? Nel verbale del 18 ottobre si parla di esproprio a carico del Comune. È confermata questa spesa? Quali fondi saranno utilizzati? Il poligono di tiro a cielo aperto sorgerà sul territorio pontederese? Quali attività vi si svolgeranno? Quali tempistiche sono previste per il progetto?".