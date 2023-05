Il Movimento No Base si mobilità con tre giorni di eventi "per fermare l'escalation bellica"

Ad un anno dalla manifestazione indetta a Coltano il 2 giugno scorso, a cui 10mila persone hanno preso parte contro la costruzione di una nuova base militare per il 1º reggimento dei carabinieri paracadutisti 'Tuscania' e del Gruppo Intervento Speciale, e finanziata con circa 190 milioni del Fondo Coesione e Sviluppo, il Movimento No Base organizza tre giorni di iniziative, incontri e approfondimenti aperti a tutta la città.

"Non si tratta di un momento celebrativo - spiegano gli attivisti - ma del tentativo di comprendere i modi in cui l’escalation bellica sta trasformando i territori che abitiamo, i luoghi della formazione e le scelte di investimento del paese, e di organizzarci per costruire al contrario una cultura e un’economia di pace. La stessa città di Pisa non è esente da questo processo, essendo già connotata dalla forte presenza di strutture militari a cui si andrebbe strategicamente ad aggiungere questo nuovo progetto, al momento fermato ma mai ritirato dalle istituzioni".

La tre giorni si articolerà con momenti e attività diverse. Le giornate sono aperte a tutti e gratuite:

- Venerdì 2 giugno ritrovo alle 9.30 in Piazza San Paolo Ripa D’Arno con poi tour in bicicletta nei quartieri della Vettola e San Piero a Grado, per arrivare a costeggiare il perimetro dell’area Cisam (Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari), una delle aree potenzialmente interessati dal possibile spacchettamento della base. Alle 15 presso la Basilica di San Piero seguirà l’assemblea pubblica: 'Il Territorio Negato: l’impatto della militarizzazione e la sottrazione dei servizi sui nostri territori'.

- Sabato 3 giugno alle 17.30 nella pineta di Coltano si terrà l’incontro con il movimento francese 'Soulèvements de la terre' per un confronto con altre esperienze di lotta per il territorio. In contemporanea, si terrà il laboratorio per l? più piccol? ispirato al libro 'Cadono tutti i re del mondo'. Alle 21 ci sarà lo spettacolo teatrale di Marco Azzurrini 'Dante va alla guerra', sviluppato intorno alla storia di Dante, un soldato di Coltano chiamato a combattere nel corso della seconda guerra mondiale.

- Domenica 4 giugno dalle ore 10 si terrà al Bastione San Gallo (piazza don Minzoni) l’assemblea nazionale 'Fermare l’escalation. Nessuna base per nessuna guerra', che vedrà la partecipazione di molte realtà del paese impegnate su vari temi, dall’ambiente al lavoro, dalla difesa del territorio al tema della formazione.

"Questa tre giorni di eventi si colloca in continuità col lavoro di studio e approfondimento svolto dal Movimento No Base né a Coltano né altrove, portato avanti con costanza in questo anno e arricchito di incontri con vari esperti/e. Un lavoro di studio raccolto all’interno della seconda edizione dell’opuscolo No Base, in cui si ricostruisce la storia del Tuscania e dei GIS, mettendo in luce numerose ombre che aleggiano sul loro operato, e si offre una panoramica legata all’economia di guerra in Italia, con dati che confermano un trend allarmante", conclude il gruppo.