Superstrada Fi-Pi-Li, mozione approvata dal Consiglio provinciale: "No al pedaggio per i mezzi pesanti"

E' stata approvata a maggioranza dal Consiglio provinciale di Pisa una mozione in merito alla costituzione di Toscana Strade Spa, società che si occuperà, nell'intento della Regione, della gestione della superstrada Fi-Pi-Li. "Attraverso questo documento il Consiglio Provinciale di Pisa chiede di non appesantire economicamente gli utenti della strada, in particolare i trasporti merce, che avrebbero ricadute sui costi dei consumatori, e si trovino modalità di finanziamento degli investimenti alternative all’introduzione del pedaggio anche proseguendo, nell’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere maggiori risorse per le strade regionali - sottolinea il presidente della Provincia Massimiliano Angori - inoltre abbiamo chiesto formalmente all'ente regionale l’istituzione di un tavolo di concertazione con la Regione Toscana, al fine di garantire il mantenimento alla Provincia dell’attuale livello di risorse previsto per gli enti accertatori. In base ai dati numerici, infatti è evidente che le Province, a fronte di una attività di controllo di sicurezza stradale svolta attraverso gli autovelox, trasmettono una parte degli introiti a Regione Toscana e Città Metropolitana, ma trattengono una parte di risorse indispensabili per la manutenzione della viabilità provinciale, tanto più se si pensa alla spending review per le stesse Province prevista dal Governo a partire dal prossimo anno".

"Le esigenze di intervento sulle strade non possono essere ignorate; gli enti competenti devono garantire la disponibilità delle risorse necessarie per migliorare le infrastrutture stradali' aggiunge il consigliere provinciale alla Viabilità e Infrastrutture Giacomo Santi.

"È una necessità stringente che siano individuate forme di finanziamento alternative al pedaggio che avrebbe l'effetto di andare a pesare concretamente sulle tasche degli utenti della strada, imprese ma anche cittadini, rendendo di fatto l'arteria viaria un duplicato in buona parte dell'autostrada, senza per questo fornire un servizio che sia davvero a beneficio dei territori attraversati da una strada di grande comunicazione come è la FiPiLi" conclude il consigliere provinciale Sergio Di Maio, capogruppo del gruppo di Maggioranza CentroSinistra per la Provincia di Pisa e firmatario della mozione insieme al consigliere Santi.