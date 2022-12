Il Senato Accademico approva una mozione per contrastare il disagio abitativo degli studenti

Nella seduta dello scorso venerdì 16 dicembre, il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato la mozione relativa al tema degli alloggi universitari. L'ateneo così si è impegnato a "cercare e realizzare un coordinamento tra Università, Città e Ardsu per portare avanti un'interlocuzione con la Società San Ranieri srl al fine di individuare soluzioni che implementino il diritto allo studio, riducano il disagio abitativo degli studenti a basso reddito, promuovano Pisa come città accogliente verso gli studenti anche grazie alla collaborazione virtuosa tra soggetti pubblici e soggetti privati, tramite un accordo che permetta di rendere accessibile alla comunità studentesca, attraverso il bando per il posto alloggio, la struttura (oppure un certo numero di posti) che nel progetto si intende adibire a studentato".

L’Università di Pisa con la mozione si impegna inoltre a "individuare, di concerto con la Città e l’Ardsu, qualsiasi altra soluzione volta a calmierare l’emergenza abitativa: a questo scopo andranno valutate con attenzione le possibilità che si apriranno con l’imminente emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge 17-11-2022 n.175, relativo alle misure attuative del Pnrr in materia di alloggi e residenze per studenti universitari". Più in generale, l’Università di Pisa si impegna a "promuovere iniziative che favoriscano l’inserimento nel tessuto cittadino degli studenti che scelgono l’Ateneo pisano, migliorando la qualità di vita e quella dei servizi disponibili, per la piena realizzazione del diritto allo studio, che è a sua volta strumento per il progresso e l’avanzamento della società tutta, a livello locale e nazionale".