Zona Stazione, violano il coprifuoco: multati quattro minorenni

Nel fine settimana appena trascorso, tra sabato 6 e domenica 7 marzo, le pattuglie della Polizia hanno effettuato in tutta la provincia di Pisa i controlli mirati al rispetto delle normative anti-Covid. Gli agenti della Questura di Pisa, dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Pontedera e Volterra, quelli della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria in stazione ed a bordo treno e quelle della Polizia di frontiera aerea all'Aeroporto Galilei hanno controllato in totale circa 900 persone e un centinaio di vetture, oltre a 7 esercizi commerciali.

Mentre questi ultimi erano tutti in regola, 9 persone sono state sanzionate amministrativamente per l'inosservanza del Dpcm.: tra le sanzioni elevate spiccano le 4 redatte nei confronti di altrettanti minorenni, due maschi e due femmine, sopresi alle 23.30 di sabato 6 marzo in viale Gramsci. Gli equipaggi delle volanti li hanno doppiamente sanzionati, sia perché in circolazione dopo le 22 e sia perché provenienti da fuori Comune, due dall'hinterland pisano e due da Livorno, senza un valido motivo.