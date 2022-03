Aveva abbandonato i rifiuti tra Orentano e Altopascio: identificato e multato

Contro l’abbandono di rifiuti uniscono le forze le due amministrazioni di Castelfranco di Sotto e Altopascio. I due Comuni confinanti hanno infatti collaborato nel rintracciare il soggetto responsabile dell’ennesimo episodio di inciviltà. Alcuni sacchi di immondizia sono stati gettati senza ritegno lungo la Viariante di Altopascio, in un tratto appartenente a Orentano, frazione castelfranchese. Grazie a una pronta segnalazione da parte di Altopascio, la Polizia municipale di Castelfranco è potuta intervenire e risalire all’autore dell’abbandono dall’analisi fatta sul materiale rinvenuto. Alla persona responsabile del gesto inqualificabile è stata elevata una multa di 500 euro, sanzione massima per questo tipo di illecito.

"Siamo molto soddisfatti di questo piccolo ma significativo risultato. La sinergia tra le amministrazioni comunali è un’arma in più contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti - hanno commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e l’assessore all’Ambiente, Federico Grossi - questo episodio fa seguito ad un’azione di contrasto che portiamo avanti da tempo e che spesso porta a sanzioni molto salate per chi con leggerezza e superficialità compie un gesto molto grave a discapito dell’ambiente e delle persone". "Non è la prima volta che collaboriamo con il Comune di Castelfranco - commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Altopascio, Daniel Toci - l’avevamo già fatto mesi fa con Plastic Free e un’iniziativa congiunta di raccolta rifiuti abbandonati, continuiamo a farlo con controlli svolti in sinergia. L’impegno è massimo: come Altopascio siamo in prima linea per prevenire e sensibilizzare, sanzionare e organizzare iniziative di contrasto all’abbandono rifiuti per un territorio più curato, più sostenibile".

E' infatti scattata di recente anche un’altra multa di 500 euro per l’abbandono di rifiuti a Montefalcone. Questa volta è grazie all’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l’auto usata per buttare rifiuti lungo la strada, che la Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto è riuscita a rintracciare i responsabili dell’illecito. E sempre nell’ambito rifiuti, è stata elevata da poco una sanzione a seguito di un controllo sulla raccolta porta a porta. Alcuni cittadini castelfranchesi avevano infatti gettato i rifiuti senza differenziarli e la miscelazione illecita è stata multata.