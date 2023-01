Alimenti privi di rintracciabilità nel frigo: 1000 euro di multa

Trenta chili di alimenti come carne di pollo, riso e cous cous privi di rintraccibilità sono stati sequestrati nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pisa, dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, in collaborazione con i colleghi dell’Arma locale, nel corso di un servizio di controllo sull'attività di somministrazione degli alimenti etnici.

Gli alimenti erano contenuti in un frigo refrigeratore di un punto vendita il cui titolare è stato segnalato all’autorità amministrativa e si è visto elevare una sanzione amministrativa di oltre 1000 euro.