Sale sul'autobus ma non ha il Green Pass: multato

Voleva salire su un autobus ma non aveva Green Pass. E' stato necessario l'intervento della Polizia di Stato alle prime ore della mattina in via Gramsci. L'autista infatti ha segnalao la presenza di un uomo che voleva usufruire del servizio di trasporto pubblico senza essere in possesso della certificazione verde, necessario come da norme anti-Covid vigenti. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti hanno fatto scendere dal mezzo l'uomo, un pisao di 56 anni, che è stato sanzionato.