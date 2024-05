Mancanza di parapetti in un cantiere edile nel volterrano: scatta la sanzione

Nell’ambito dei controlli svolti dai militari del Comando Provinciale di Pisa, finalizzati a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari della Compagnia di Volterra, in un comune del territorio collinare ricadente nella circoscrizione del Comando - insieme a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) Pisa - hanno eseguito un’approfondita verifica presso un cantiere edile.

All’esito del controllo è stato riscontrato che non erano state protette, con parapetti, le aperture destinate a porte e finestre, per cui è scattato il rilievo nei confronti di un incaricato di un’azienda operante nel settore, oltre ad un’ammenda di settecento euro.