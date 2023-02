Controlli della Polizia negli esercizi commerciali: multa di oltre 5mila euro ad un negoziante

Controlli da parte della Squadra Amministrativa della Questura di Pisa nel quartiere della Stazione per verificare in particolare presso i tanti esercizi commerciali della zona il rispetto della normativa di settore in tema di autorizzazioni di polizia e di corretta tenuta dei registri di compravendita oggetti usati.



Tra i vari negozi controllati ne è stato trovato uno non in regola, gestito da un mediorientale 32enne, nei cui confronti sono state elevate due contravvenzioni amministrative, per un ammontare di oltre 5.300 euro, per aver messo in vendita dispositivi elettronici esposti al pubblico all’interno del banco vendita, pur essendo sprovvisto del prescritto titolo abilitativo; inoltre, per omessa registrazione sul prescritto 'registro dei beni usati' dei beni in compravendita, registro previamente vidimato dalla Questura e che i commercianti di beni usati sono tenuti a compilare correttamente e a esibire ad ogni controllo delle forze di Polizia.