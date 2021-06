Guida senza patente e con l'assicurazione scaduta violando il coprifuoco: fermato

Alla guida senza patente oltre l'orario del coprifuoco. A finire nei guai due giovani stranieri, entrambi in regola con le norme di soggiorno.

I due a bordo di un'auto sono stati fermati poco dopo la mezzanotte del 4 giugno da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in via Enrico Fermi a Pisa. Il conducente, un cittadino marocchino 28enne, era sprovvisto di patente di guida e carta di circolazione e aveva la copertura assicurativa scaduta, pertanto è stato multato per le violazioni al Codice della Strada con relativo sequestro amministrativo del veicolo.

In auto con il 28enne era presente un cittadino tunisino di 23 anni.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura dove è stata elevata la sanzione amministrativa in quanto si trovavano in giro oltre l'orario consentito, senza giustificato motivo.